Omicidio stradale a Ceriale, esami del sangue negativi per la 19enne conducente dell'auto

E' risultata negativa anche agli esami del sangue la 19enne originaria di Vigevano conducente della Fiat 500 coinvolta nel drammatico incidente avvenuto nella notte scorsa a Ceriale, costato la vita a Sofia Barberi e che ha lasciato gravemente ferita l'amica Emma Brasca, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La giovane in prima battuta non era risultata positiva ai primi accertamenti previsti per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica al momento dell'incidente e nelle ultime ore sono giunti anche gli ulteriori esami che confermano che tra venerdì e sabato notte non era sotto effetto di alcolici e stupefacenti.

Denunciata a piede libero, accusata di omicidio stradale e lesioni personali gravissime, era alla guida della Fiat 500 che si è scontrata con lo scooter sul quale viaggiavano le due ragazze.

Le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Ceriale, coordinate dalla Pubblico Ministero Maddalena Sala della Procura della Repubblica di Savona, avevano permesso di ricostruire la dinamica del violento scontro fronto-laterale avvenuto intorno all'una: sono state le testimonianze raccolte sul posto e le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che hanno ripreso le fasi dell'impatto.

Alla 19enne neopatentata da circa tre mesi, era stata ritirata immediatamente la patente.

I primi a intervenire sul luogo dell'incidente erano stati i carabinieri della Stazione di Ceriale, che stavano percorrendo la strada nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. I militari avevano prestato i primi soccorsi e richiesto l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Sul posto erano arrivati anche due equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga, una pattuglia della Stazione di Finale Ligure, i vigili del fuoco di Albenga, un'ambulanza della Croce Rossa di Ceriale, due della Croce Bianca di Albenga e due automediche del 118.

Oggi il Pm ha aperto un fascicolo e mercoledì darà l'incarico per l'autopsia sul corpo di Sofia Barberi.

Questa sera nel frattempo si terrà una camminata alle 21.00 per le strade cerialesi con partenza da Piazza della Vittoria organizzata dall'associazione culturale Aps "Young Ceriale".

"Non un evento organizzato dall'alto, ma un gesto che nasce da chi, semplicemente, ha sentito il bisogno di esserci: cittadini, amici, famiglie, ragazzi che hanno conosciuto Sofia o che semplicemente si riconoscono in questo dolore collettivo - dicono gli organizzatori - Chiediamo a chi vorrà partecipare di portare con sé un palloncino bianco: un segno semplice per Sofia, e per Emma tutta la forza di cui questa comunità è capace".