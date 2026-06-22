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Cronaca | 22 giugno 2026, 14:40

Albenga, lutto per la scomparsa di Franco Papalia, fu presidente del consiglio comunale

I funerali si svolgeranno mercoledì 24 giugno alle 9:30 nella cattedrale San Michele di Albenga

Albenga, lutto per la scomparsa di Franco Papalia, fu presidente del consiglio comunale

L’Amministrazione Comunale di Albenga si stringe attorno alla famiglia di Francesco (Franco) Papalia, già Presidente del Consiglio Comunale, venuto a mancare nelle ultime ore nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

​"Con la sua scomparsa, la nostra città perde un cittadino stimato e un amministratore capace - dice Riccardo Tomatis - Il Sindaco, l’amministrazione tutta e i dipendenti comunali, esprimono il più sincero senso di vicinanza ai famigliari tutti e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato".

I funerali si svolgeranno mercoledì 24 giugno alle 9:30 nella cattedrale San Michele di Albenga, il Rosario verrà recitato martedì 23 giugno alle 18:00 nellla camera ardente dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.


 

Redazione

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