Incidente sulla A6: soccorsi mobilitati, tre feriti al San Paolo

Nel pomeriggio odierno si è verificato, intorno alle 18, un incidente stradale lungo l’autostrada A6, nel tratto compreso tra il bivio A6/A10 e Altare, in direzione Torino.

Secondo quanto riferito, si è trattato di un tamponamento tra due autovetture: sul posto sono intervenute due ambulanze (Croce Rossa di Quiliano e Croce Oro Mare di Savona), i Vigili del Fuoco, oltre al personale di Autostrade. Tre le persone rimaste ferite: dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, sono state trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per ulteriori accertamenti.

Non si sono registrati disagi di particolare entità alla circolazione autostradale.