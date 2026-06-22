Savona, si conclude la prima parte della scuola di politica di Possibile, Federazione Giovani Comunisti e Rifondazione

Si è conclusa sabato scorso la prima parte della scuola di politica 2026 organizzata da Possibile, Federazione Giovani Comunisti e Rifondazione Comunista.

Il quarto appuntamento ha visto come ospiti e relatori Marco Sferini (Rifondazione Comunista) e Francesca Druetti segretaria Nazionale di Possibile. L’incontro organizzato nella società Generare APS, nonostante i numerosi appuntamenti organizzati in città e la giornata molto calda ha avuto una numerosa partecipazione.

Il segretario provinciale di Possibile Massimiliano Vaccaro, nella sua introduzione all’incontro non ha potuto non fare una riflessione sulle prossime elezioni amministrative di Savona, ribadendo la posizione del suo partito a sostegno di una lista la più coesa e unita a sinistra: "Non è il momento di divisioni e di personalismi, ora è il momento più che mai di rimanere uniti e progettare un’idea di città che risponda alle richieste e alle esigenze di tutti, che sia capace ad ascoltare e dove possibile rispondere alle problematiche dei savonesi".

Interessanti e ricche di spunti sono state le relazioni di Marco Sferini e di Francesca Druetti, la quale ha fatto anche un accenno al Politicamp di Reggio Emilia appena concluso dove si sono riuniti gli stati generali di Possibile.

Francesco Rocca della Federazione Giovani Comunisti nei suoi ringraziamenti ha "'spoilerato' l’idea che in autunno/ inverno il gruppo di Possibile e dei Giovani Comunisti metteranno in agenda altri appuntamenti della scuola di politica per continuare un’esperienza che tutti hanno giudicato positiva e formativa".