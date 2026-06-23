"Ciao Antonio", l'omaggio a Licheri a Pozzo Garitta con un happening di artisti

Un omaggio ad Antonio Licheri con un happening di artisti che si alterneranno sul palco.

"Ciao Antonio", questo il titolo dell'iniziativa che si svolgerà questa sera, martedì 23 giugno alle 21.30 per ricordare lo storico presidente del Circolo degli Artisti albissolese scomparso a 83 anni lo scorso febbraio.

Toscano, originario di Lucca, fu il numero uno dell'associazione di Vicolo Pozzo Garitta per 22 anni. Uno dei luoghi più suggestivi albissolesi curati da lui con grande amore e passione ospitando molteplici artisti e le loro opere. Ed è proprio a Pozzo Garitta che i diversi artisti lo ricorderanno.

Nel direttivo della sezione albissolese del Partito Democratico, fu consigliere comunale di opposizione per due mandati durante l'amministrazione guidata da Stefano Parodi.

L’evento, condotto da Ferdinando Molteni, ha inizio con la lettura di un testo da parte di Jacopo Marchisio. Matteo Garbarini, in ricordo della passione di Antonio per la musica e della sua giovanile esperienza nelle band della sua Versilia, come cantante e presentatore, proporrà le canzoni da lui più amate. Nicoletta Negro porterà la sua testimonianza del rapporto tra Antonio ed i pubblici amministratori. Giacomo Lusso, in rappresentanza dei tanti artisti che hanno avuto rapporti con il “Circolo” e con Antonio, evocherà, a sua volta, tale vicenda. Molteni proporrà quindi il microfono al pubblico. L’Inno di Pozzo Garitta, con parole di Antonio, verrà eseguito da Maurizio Ganora, al pianoforte, e da Elisabetta Rossi con la sua voce. Durante tutta la serata, verranno proposte, a rullo, immagini di Antonio e la sua immagine e la sua voce saranno le protagoniste di un filmato, realizzato da Tommaso Ilardi a Peagna, durante un’edizione di quella tradizionale “Fiera del Libro”.