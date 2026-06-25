Rinviato per lutto cittadino a Ceriale l’incontro con la scrittrice Elisabetta Bertolotti

Il Comune di Ceriale informa che l'incontro con l'autrice Elisabetta Bertolotti, previsto per giovedì 25 giugno alle 18 nella sala polivalente Francesco Fizzotti per la presentazione del libro "La moda come impegno sociale", è stato rinviato in segno di rispetto per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Marinella Fasano in occasione delle esequie della giovane Sofia Barberi.
La decisione è stata assunta dall'Amministrazione comunale per consentire alla comunità di vivere con il dovuto raccoglimento e partecipazione questo momento di profondo dolore.
Nei prossimi giorni verrà comunicata un'eventuale nuova data per l'iniziativa culturale.