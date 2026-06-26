Incidente mortale in A6: la vittima è il vigile del fuoco Dario Favaro

È un uomo di 48 anni, Dario Favaro, vigile del fuoco residente a Carmagnola, in provincia di Torino, l’ennesima vittima sulle strade della Granda. Il motociclista ha perso la vita nella serata di giovedì 25 giugno lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, tra Ceva e Millesimo, in direzione Savona.

L’incidente si è verificato al chilometro 96+800, poco dopo le 20.30. Per cause ancora in fase di accertamento, il centauro è caduto dalla moto. Con lui viaggiava la compagna, rimasta ferita in modo non grave e trasportata in codice giallo all’ospedale Montis Regalis di Mondovì.

La centrale operativa del 118 di Cuneo ha coordinato i soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Millesimo.

Sul posto è intervenuto tempestivamente anche un mezzo dei Vigili del Fuoco di Ceva. La squadra aveva appena terminato un altro intervento sulla tratta autostradale A6, nei pressi del casello di Millesimo, e si è imbattuta nel sinistro mentre stava rientrando in sede, pochi istanti dopo l’accaduto.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione sul posto, prestando i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale del 118.

Nonostante i tentativi, per il 48enne non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e accertando le cause della caduta.