Savona, lite tra stranieri degenera in scontro fisico: un ferito lieve

Momenti di tensione lungo la passeggiata Trento e Trieste a Savona, nella zona del Prolungamento, dove una lite tra alcuni cittadini stranieri ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 5 del mattino.

Secondo le prime informazioni, la discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a sfociare in uno scontro fisico tra le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

Una delle persone coinvolte ha riportato lievi conseguenze ed è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.

Non si tratta del primo episodio registrato nella stessa area. Tra il 13 e il 14 giugno, infatti, si era verificata una lite tra alcune persone, durante la quale sarebbero state utilizzate anche bottiglie nei pressi di un bar della zona. Nella stessa notte, inoltre, personale sanitario e forze dell’ordine erano intervenuti per altre due risse, sempre nell’area del lungomare.