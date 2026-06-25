Vado Ligure, incendio boschivo in località San Genesio: alta colonna di fumo visibile a distanza (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 15.30: Il commento del sindaco vadese, Fabio Gilardi: "Questa mattina mi sono recato a San Genesio per un sopralluogo nell'area interessata dall'incendio. Voglio rivolgere un sentito grazie ai volontari, ai volontari della protezione civile AIB, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine che, con grande rapidità e professionalità, sono riusciti a contenere le fiamme in poche ore, evitando che la situazione degenerasse e che i danni fossero ben più gravi.La loro presenza, il lavoro di squadra e il senso del dovere rappresentano un esempio concreto di servizio alla comunità! A tutti loro va la gratitudine mia personale e dell'intera cittadinanza. Grazie di cuore".