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Cronaca | 25 giugno 2026, 11:16

Vado Ligure, incendio boschivo in località San Genesio: alta colonna di fumo visibile a distanza (FOTO)

Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione civile. In corso la bonifica del rogo

AGGIORNAMENTO ORE 15.30: Il commento del sindaco vadese, Fabio Gilardi: "Questa mattina mi sono recato a San Genesio per un sopralluogo nell'area interessata dall'incendio. Voglio rivolgere un sentito grazie ai volontari, ai volontari della protezione civile AIB, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine che, con grande rapidità e professionalità, sono riusciti a contenere le fiamme in poche ore, evitando che la situazione degenerasse e che i danni fossero ben più gravi.La loro presenza, il lavoro di squadra e il senso del dovere rappresentano un esempio concreto di servizio alla comunità! A tutti loro va la gratitudine mia personale e dell'intera cittadinanza. Grazie di cuore".

AGGIORNAMENTO ORE 12.57: Sono in corso le operazioni di bonifica dell'incendio.

AGGIORNAMENTO ORE 11.52: è stata mobilitata anche la Protezione civile di Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno e Quiliano, operativo anche l'elicottero. Secondo quanto riferito, il rogo sarebbe sotto controllo.

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Un incendio boschivo è divampato a San Genesio, frazione collinare del comune di Vado Ligure.

L’allarme è scattato nella mattinata odierna, quando si è alzata in cielo una densa colonna di fumo, visibile a grande distanza, che si è rapidamente sprigionata dalla vegetazione della zona. 

La nube è visibile anche dal mare, in località Fornaci a Savona.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di contenimento del rogo.

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Redazione

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