L'ultimo saluto a Sofia Barberi: a Ceriale chiesa gremita e grande commozione (FOTO)

C'era circa un migliaio di persone oggi (giovedì 25 giugno, ndr) a gremire la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista ed Eugenio e il piazzale antistante, a Ceriale, per i funerali di Sofia Barberi, la giovane scomparsa in seguito al tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la via Aurelia.

La cerimonia, officiata dal parroco di San Giorgio di Albenga don Matteo, ha visto una grande partecipazione soprattutto da parte dei giovani ma anche dei rappresentanti delle istituzioni, stretti attorno alla famiglia nel momento dell'ultimo saluto.

Sofia, che avrebbe compiuto 23 anni il 26 giugno, lascia la mamma Barbara, assessore comunale ai Servizi Sociali, con Alessio, il papà Francesco, la sorellina Aurora, il compagno Skerdi, i nonni Santina, Franco, Andrea e Rosetta, gli zii, le zie, i cugini, gli amici e tutti i parenti.

In segno di vicinanza alla famiglia e all'intera comunità, il Comune di Ceriale ha osservato il lutto cittadino per l'intera durata delle esequie. Le bandiere sul palazzo municipale sono state esposte a mezz'asta e listate a lutto, mentre l'amministrazione comunale ha partecipato alla cerimonia con il gonfalone cittadino. Anche le attività commerciali hanno voluto partecipare al dolore restando chiusi durante le esequie della giovane, per ricordare la quale è stato inoltre annunciato che il Consiglio comunale cerialese osserverà un minuto di silenzio nella prossima seduta, mentre durante la cerimonia è stata letta una lettera del vescovo Guglielmo Borghetti.

"A nome del Consiglio comunale tutto e della Città di Ceriale esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Barbara De Stefano, alla famiglia Barberi e a tutte le persone che stanno vivendo questo immenso dolore – ha dichiarato il sindaco Marinella Fasano –. La scomparsa di Sofia ha colpito il cuore della nostra comunità e ha lasciato un vuoto che nessuna parola può colmare. In questi giorni abbiamo visto una città unita nel dolore, composta e solidale, capace di stringersi attorno a una famiglia ferita da una tragedia che ha spezzato una giovane vita e sconvolto tutti noi. Il nostro pensiero va anche a Emma, che continua a lottare in ospedale, e alla sua famiglia. Di fronte a una sofferenza così grande possiamo soltanto condividere il silenzio, il rispetto e l'abbraccio di un'intera comunità. Auspichiamo che da questa ferita profonda possa nascere una rinnovata consapevolezza del valore della vita, del rispetto reciproco e del senso di responsabilità che ciascuno di noi è chiamato a custodire ogni giorno, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni".

Nello stesso incidente è rimasta gravemente ferita anche Emma Brasca, che viaggiava insieme a Sofia. La giovane è tuttora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove resta in prognosi riservata. Dopo un lungo intervento chirurgico, i medici hanno dovuto procedere all'amputazione di un piede.

Nei giorni scorsi proprio Emma ha affidato ai social un commosso messaggio dedicato all'amica scomparsa: "Ti sento in ogni gesto e in ogni filo di vento".