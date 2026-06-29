Tragico incidente in moto sull'A6, muore 31enne centauro francese

AGGIORNAMENTO : Dopo la messa in sicurezza del tratto interessato dall'incidente, la viabilità tra Altare e Millesimo in direzione Torino è nuovamente aperta.

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Incidente mortale sull'autostrada Savona-Torino, all'altezza di Altare.

Un centauro francese, classe 1995, ha perso il controllo della moto ed è caduto, morendo sul colpo al km 109+600.

Sul posto poco prima delle 13.00 sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Bianca di Carcare, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Grifo. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.

La polizia stradale si sta occupando di rilevare l'incidente e regolare il traffico.

In seguito all'incidente si stanno verificando disagi alla viabilità sul tratto interessato, tra Altare e Millesimo in direzione Torino. Al momento il tratto autostradale è chiuso con l'obbligo di uscita al casello altarese. E' possibile il rientro in autostrada a Milessimo percorrendo prima la SP29 e poi a seguire la SP28 Bis.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.