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Cronaca | 29 giugno 2026, 13:31

Il Sassellese piange Amalia Rolando: si è spenta a 100 anni

I funerali saranno celebrati mercoledì 1 luglio alle ore 10 nella chiesa di San Francesco da Paola, in piazza Bologna a Savona

Il Sassellese piange Amalia Rolando: si è spenta a 100 anni

La comunità di Pianpaludo e del Sassellese piange la scomparsa di Amalia Rolando, vedova Lichene, originaria di Savona. I funerali si terranno mercoledì mattina, 1 luglio alle 10.00, nella chiesa di San Francesco da Paola a Savona.

Lutto a Pianpaludo e nel comprensorio del Sassellese per la scomparsa di Amalia Rolando, vedova Lichene, venuta a mancare serenamente all'affetto dei suoi cari all'età di 100 anni.

A darne il triste annuncio sono i figli Claudio e Patrizia, la nuora Giovanna, le nipoti Chiara e Claudia, il pronipote Alessandro, insieme a parenti e amici che ne ricordano con affetto la lunga vita e il prezioso esempio.

Redazione

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