Altare piange Lucia Saroldi, il volto gentile della Croce Bianca

È mancata all’età di 87 anni Lucia Saroldi, figura conosciuta e stimata nella comunità di Altare.

Per molti anni è stata una presenza importante nella Croce Bianca, dove ha prestato servizio come milite, contribuendo con discrezione e generosità alle attività dell’associazione e all’aiuto verso il prossimo.

Un impegno silenzioso, fatto di tempo donato agli altri e di vicinanza alle persone nei momenti più difficili.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti l’hanno conosciuta: familiari, amici e volontari che ne ricordano il carattere, la disponibilità e il senso civico.

I funerali si terranno giovedì 2 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio ad Altare. Dopo la funzione, la cara Lucia proseguirà per il Tempio Crematorio.