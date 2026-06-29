 / Cronaca

Cronaca | 29 giugno 2026, 19:50

Malore in mare a Finale Ligure, uomo soccorso e trasportato in codice rosso al Santa Corona

L'allarme è scattato intorno alle 18 nello specchio acqueo antistante i Bagni Vittoria

Malore in mare a Finale Ligure, uomo soccorso e trasportato in codice rosso al Santa Corona

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Finale Ligure, dove un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava in mare.

L'allarme è scattato intorno alle 18 nello specchio acqueo antistante i Bagni Vittoria. I bagnini in servizio sono intervenuti tempestivamente, prestando le prime cure in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono quindi intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo e l'automedica, che hanno preso in carico il paziente. Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate direttamente sulla spiaggia, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per gli accertamenti di competenza è intervenuta anche la Capitaneria di Porto

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium