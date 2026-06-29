Coumboscuro, un venerdì tra "Profumi di Provenza" e note internazionali: l'anteprima del Roumiage 2026

A Sancto Lucio de Coumboscuro, ritorna la rassegna “Tastar – assaggi di cultura e gusto, con una data estiva. L’appuntamento è per venerdì 3 luglio, ore 19.30, presso il salone polivalente del Centre Prouvençal, l’appuntamento della rassegna TASTAR, annuncia una serata ai “profumi di Provenza” con lo chef Jules Repetto, che anticipa “Sarà una promenade gastronomica che porta i commensali a gustare la cucina tipica della regione transalpina, dove molti emigranti piemontesi hanno attinto ispirazione per produrre ricette nuove e variegate”. Il menù, infatti, propone la soupe au pistou, quindi il coniglio alle erbe di Provenza e olive, ratatouille e una ricca selezione di dessert. L tutto accompagnato da una selezione della cantina Del Tufo di Dogliani e rosé.

L’eccezionalità dell’evento sarà poi caratterizzata dalla presenza del gruppo Snowapple, che produrrà uno spettacolo immaginifico, ispirato al mondo musicale delle leggende e dei miti europei. La presenza del gruppo folk olandese è motivo per l’annuncio in anteprima del programma del ROUAMIGE - Incontri Piemonte / Provenza, che si svolgerà sulle Alpi Occidentali dal 24 al 30 agosto. Tema 2026 “pais folk”, che intende mettere sotto i riflettori revival che trasse forma e repertorio dal patrimonio folclorico della musica e della danza popolare creando un suo proprio genere. Una parabola che ha ancora echi oggi , in forme e repertori di cui gli stessi fruitori riescono non sempre ad avere nozione di appartenenza e di provenienza. Pertanto i scoprirà anche l’immagine che ogni hanno viene prodotta per l’evento, firmato da Gian Cerato.



Il format creato dalla rassegna Tastar conferma dunque la sua programmazione di qualità con l’abbinamento della cucina e dei prodotti di territorio interpretati da “cusiné” e chef, accostati a personaggi e testimoni della cultura.



La prenotazione è obbligatoria. Partecipazione €. 30,00 .

INFO

Coumboscuro Centre Prouvençal 0171.98707 – 0171.98744 - whatsApp - tel 377.4184624