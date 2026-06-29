Albenga d'Autore 2026, dal 3 al 7 luglio si trasforma il centro storico in un salotto culturale

Dal 3 al 7 luglio il centro storico di Albenga torna a essere protagonista della cultura con Albenga d’Autore 2026, la rassegna che porta nelle piazze della città libri, idee, musica, riflessioni, laboratori, spettacoli e creatività, trasformando il cuore della città in un grande salotto culturale a cielo aperto.

Per cinque giorni, le suggestive piazze del centro storico ospiteranno autori, divulgatori, giornalisti, artisti e protagonisti della scena culturale italiana, offrendo occasioni di incontro e confronto capaci di coniugare intrattenimento e approfondimento.

Presenza consolidata quella di Dario Vergassola, direttore artistico dell’evento, che accompagnerà il festival con il suo stile ironico e intelligente intervistando alcuni tra i più autorevoli protagonisti del panorama culturale nazionale.

Ad aprire il ciclo degli incontri serali sarà Germano Lanzoni, attore, autore e voce tra le più riconoscibili della comunicazione contemporanea, capace di raccontare con ironia e profondità i cambiamenti della società. A seguire salirà sul palco Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice tra le più seguite in Italia, punto di riferimento nel dibattito pubblico sui temi dell’educazione sentimentale, delle relazioni e della crescita personale.

Il 4 luglio sarà la volta di Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, divulgatrice e autrice apprezzata per la capacità di rendere accessibili temi complessi, seguita da Barbascura X, divulgatore, scrittore e performer tra i fenomeni culturali più originali degli ultimi anni, capace di coinvolgere migliaia di giovani con il suo linguaggio innovativo e irriverente.

Grande attesa anche per la serata del 5 luglio che vedrà protagonista Cathy La Torre, avvocata, attivista e autrice impegnata nella tutela dei diritti civili e nel contrasto alle discriminazioni, seguita da Pif, autore, regista, conduttore e volto amatissimo della televisione italiana, capace di raccontare temi sociali e di attualità con uno sguardo sempre originale e coinvolgente.

Accanto ai grandi nomi nazionali, Albenga d’Autore valorizzerà anche il mondo dell’editoria locale, la narrativa, la saggistica, la storia del territorio e la musica, offrendo uno spazio importante agli autori liguri e alle realtà culturali del comprensorio.



Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai più piccoli e alle famiglie con laboratori creativi, attività educative e spettacoli pensati per stimolare fantasia, partecipazione e amore per la lettura nei pomeriggi del 3-4-5- luglio.

Afferma l'assessore alla Cultura Marta Gaia: “Albenga d’Autore rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi della nostra estate. La rassegna riesce a coniugare divulgazione, letteratura, attualità e intrattenimento, portando nel cuore della città ospiti di grande spessore e creando occasioni di incontro e crescita per cittadini e visitatori. Siamo particolarmente orgogliosi di proporre un programma che affianca grandi nomi del panorama nazionale agli autori e alle realtà del territorio, offrendo contenuti di qualità per tutte le età.”

L'assessore al Turismo Camilla Vio aggiunge: “Albenga d’Autore è una manifestazione che racconta perfettamente la visione della nostra estate: una città che vive le sue piazze, che accoglie residenti e turisti e che propone eventi capaci di lasciare un segno. La presenza di ospiti prestigiosi come Pif, Barbascura X, Stefania Andreoli, Germano Lanzoni e molti altri conferma la qualità della proposta e la capacità di Albenga di essere un punto di riferimento nel panorama ligure e non solo”.



Il sindaco Riccardo Tomatis conclude: “Albenga d’Autore è una manifestazione che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi, diventando un appuntamento atteso e apprezzato da cittadini e visitatori. Questa rassegna rappresenta al meglio la capacità della nostra città di investire nella cultura come motore di crescita, attrattività e valorizzazione del territorio. Portare autori, divulgatori, artisti e personalità di rilievo nazionale nelle nostre piazze significa offrire occasioni di incontro e riflessione. Ringrazio gli organizzatori, gli uffici comunali, i partner e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di un programma ricco e qualificato, pensato per coinvolgere pubblici diversi e per confermare Albenga come città della cultura, dell'accoglienza e della partecipazione”.

PROGRAMMA

3 Luglio

ore 17.30 in Piazza IV Novembre

Incontro e laboratorio ispirato a "Il maestro di carta" (Terre di Mezzo, 2026) con MARCO PASCHETTA

BIANCHI SOGNI DI CARTA Racconti di animali, di isole e ponti. Ci sono sogni nascosti sulle isole. Altri, ripiegati dentro piccole scatole di legno. Altri ancora, bianchi come la carta, con forme di animali. Target 7+ - massimo 29 partecipanti

Per info e prenotazioni: IAT 3355366406

21.00 Piazza San Michele

Dario Vergassola intervista Germano Lanzoni e, a seguire, Stefania Andreoli

4 Luglio

ore 17:30 piazza IV Novembre

Incontro e laboratorio ispirato a "Cerco la mia storia" (Rizzoli, 2026) con GIOVANNI COLANERI

“COSA CI VEDI?

Trasformazioni di-segni

Come vedi il mondo che abbiamo intorno?

E come cambia se lo guardiamo in modi diversi?

Disegniamolo e descriviamolo insieme! “

Target 6+ - massimo 29 partecipanti

Per info e prenotazioni: IAT 3355366406

21.00 Piazza San Michele

Dario Vergassola intervista Silvia Bencivelli a seguire Barbascura X



5 Luglio

17.30 Piazza dei Leoni

“L’abbecedario Straordinario!Un Libro: che spettacolo!”

Il teatro per tutta la famiglia di e con Massimo Ivaldo

Realizzato grazie all’associazione “Tra le Torri”

21.00 Piazza San Michele

Dario Vergassola intervista Cathi La Torre e Pif





6 Luglio



18.30 Piazza dei Leoni

LA CAPOFAMIGLIA - edito da Verso Altrove con l’autrice Mary Caridi

Intervista e letture Tiziana Minacapilli #cosavuichetilegga Aps

con intermezzi musicali

La capofamiglia racconta la storia di Marilina, una bambina che cresce tra silenzi, segreti e assenze nell’Italia del dopoguerra. Un romanzo intenso e delicato sulla forza delle donne, il peso delle radici familiari e il coraggio di costruire la propria identità.



21.00 Piazza San Michele

EDIZIONI DEL DELFINO MORO

Presentazione in musica del libro di Alfredo Silvestri

“DREAM, noi cresciuti creando musica Prog” Conduce la serata Sandra Berriolo, letture di Giovanni Ansaldi



7 Luglio

TIPOGRAFIA BACCHETTA, UN EDITORE INGAUNO

“Salotti letterari condotti da Mariagrazia Timo”

18.30 Piazza dei Leoni

“Il mare sa il mio nome” (Romanzo) con l’autrice Giorgina May

“Wendingo Ranch” Intrighi sanguinosi nel Wyoming (Thriller) con l’autore Marco Provaggi

“Poesia dell’anima” con l’autrice Roberta Parodi

“Funghi tossici e mortali”

“Il Sentiero della poesia – Castelvecchio di Rocca Barbena” con gli autori

Giovanna Pessano e Silvio Riolfo Marengo



21.30 Piazza dei Leoni

“Ogni passo conta. Sixty for good” con l’autore Fabrizio Fattor

“L’isola Gallinara – Storia, leggenda, poesia , futuro” nuova edizione italiano e inglese

“Monturbano - Istituto scuole pie di Savona e la provincia ligure dei Padri Scolopi” con Giacomo Piccardo



