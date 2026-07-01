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Attualità | 01 luglio 2026, 13:24

Liguria, Anas: l’ingegnere Francesca Martina Tedde è la nuova responsabile della Struttura territoriale

Nel corso della carriera ha diretto numerosi interventi strategici di nuove opere e manutenzione straordinaria della rete stradale

Liguria, Anas: l’ingegnere Francesca Martina Tedde è la nuova responsabile della Struttura territoriale

L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, ha disposto una serie di nuove nomine nell’ambito dell’assetto organizzativo della società. Per la Liguria, l’Ingegnere Francesca Martina Tedde è la nuova Responsabile della Struttura Territoriale e subentra all’Ingegner Nicola Dinnella.

L’Ingegnere Francesca Martina Tedde proviene dalla Struttura Territoriale Sardegna, dove ha ricoperto l’incarico di Responsabile Area Nuove Opere. Laureata con lode in Ingegneria Civile e abilitata alla professione dal 2001, l’Ingegnere. Tedde vanta oltre vent’anni di esperienza in Anas, dove è entrata nel 2003 ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nella progettazione, realizzazione e direzione di importanti opere infrastrutturali.

Nel corso della carriera ha diretto numerosi interventi strategici di nuove opere e manutenzione straordinaria della rete stradale, con particolare riferimento ai principali cantieri della Sardegna, assumendo successivamente ruoli di coordinamento nella progettazione e nella gestione di programmi infrastrutturali complessi.

Nel 2023 ha conseguito l’Apicalità e dal 1° gennaio 2025 è stata nominata Dirigente. Dal marzo 2024 ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Area Nuove Opere della Struttura Territoriale Sardegna, coordinando la programmazione e la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevanza strategica, tra cui i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SS 131 “Carlo Felice”, la nuova SS 291 “della Nurra” e i lotti 1 e 4 della “Sassari-Alghero”, per un valore complessivo di centinaia di milioni di euro.

Dal 1° luglio 2026 è stata nominata Responsabile della Struttura Territoriale Liguria di Anas, assumendo la guida della direzione regionale con la responsabilità della gestione della rete stradale statale ligure e dell’attuazione del programma degli investimenti sul territorio.

Contestualmente, entra a far parte della Struttura Territoriale Liguria anche l’avvocato Gaia Silvi, alla quale è affidata la responsabilità dell’Area Amministrativa-Gestionale.

Le nuove nomine si inseriscono nel percorso di rafforzamento organizzativo e valorizzazione delle professionalità interne avviato da Anas, con l’obiettivo di garantire un presidio sempre più efficace del territorio, una gestione efficiente della rete stradale e un’accelerazione degli interventi infrastrutturali.

Redazione

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