 / Cronaca

Cronaca | 01 luglio 2026, 17:37

Le strappa la collanina dal collo e poi scappa in monopattino: scippo in pieno giorno a Santa Rita

Aggredita in strada poco dopo le 17, il ladro cade durante la fuga, poi riesce a scappare. Poco prima altri due casi in centro

Le strappa la collanina dal collo e poi scappa in monopattino: scippo in pieno giorno a Santa Rita

Le si è avvicinato in monopattino e le ha strappato la collanina dal collo. È successo in via Tasso, all’angolo con via De Amicis, nel quartiere di Santa Rita, poco dopo le 17. La donna si trovava sul marciapiede e non si è accorta dell’uomo che le si stava avvicinando. Nel fuggire verso la stazione, l’uomo è caduto dal monopattino, si è rialzato e ha ripreso la fuga sul mezzo dileguandosi.

Alcune persone che hanno assistito alla scena da lontano hanno gridato: "Fermatelo, fermatelo", ma l’uomo ha proseguito la sua fuga, allontanandosi. La donna era sotto shock e presentava un segno sul collo causato dallo strappo della collanina.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che sta svolgendo le indagini. Solo poco prima un tentato scippo è stato fatto ai danni di una donna in centro ( ma non riuscito), sempre da parte di un uomo su un monopattino. Un altro scippo, sempre da un uomo in monopattino, sarebbe avvenuto nella zona di via Boselli, piazza  Mameli.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium