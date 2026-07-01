Le strappa la collanina dal collo e poi scappa in monopattino: scippo in pieno giorno a Santa Rita

Le si è avvicinato in monopattino e le ha strappato la collanina dal collo. È successo in via Tasso, all’angolo con via De Amicis, nel quartiere di Santa Rita, poco dopo le 17. La donna si trovava sul marciapiede e non si è accorta dell’uomo che le si stava avvicinando. Nel fuggire verso la stazione, l’uomo è caduto dal monopattino, si è rialzato e ha ripreso la fuga sul mezzo dileguandosi.

Alcune persone che hanno assistito alla scena da lontano hanno gridato: "Fermatelo, fermatelo", ma l’uomo ha proseguito la sua fuga, allontanandosi. La donna era sotto shock e presentava un segno sul collo causato dallo strappo della collanina.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che sta svolgendo le indagini. Solo poco prima un tentato scippo è stato fatto ai danni di una donna in centro ( ma non riuscito), sempre da parte di un uomo su un monopattino. Un altro scippo, sempre da un uomo in monopattino, sarebbe avvenuto nella zona di via Boselli, piazza Mameli.