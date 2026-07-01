Tentato scippo nel centro di Savona: nel mirino una donna con la figlia

Fortunatamente solo un gran spavento ma un accaduto che in pieno giorno fa riflettere.

Oggi, intorno alle 13.00 in via Paleocapa, pieno centro di Savona, una donna ha subito il tentato furto di una collana mentre stava camminando insieme alla figlia.

Un ragazzo alla guida di un monopattino elettrico ha provato a strappargliela mettendole le mani al collo.

Fortunatamente lo scippo non si è concretizzato e la donna non ha subito conseguenze fisiche.

Lo scorso anno, sempre in questo periodo, si erano verificati furti simili tra Savona e Albissola Marina.