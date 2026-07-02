Savona, incidente in corso Tardy & Benech: motociclista in codice giallo al San Paolo

Soccorsi mobilitati questa mattina in corso Tardy & Benech a Savona per un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta con a bordo un ragazzo di circa 20 anni e un'auto. L’allarme è scattato intorno alle 7.50, attivando immediatamente la macchina dell’emergenza sanitaria.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Oro Mare e l’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane centauro. È intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il conducente della moto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. L’auto, secondo le prime informazioni, si sarebbe allontanata dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso.

Lo stesso tratto di strada era già stato interessato da un incidente nei giorni scorsi: lunedì scorso, all’altezza dell’ufficio postale, si era verificato un investimento pedonale, elemento che riporta l’attenzione sulla sicurezza dell’area.