Varazze, la Rassegna Jazz Estiva del Boma prosegue con il “Take the A Trio – Ellington Music”

Giovedì 9 luglio alle ore 20.00 il Ristorante Boma di Varazze ospiterà il terzo appuntamento della 14ª Rassegna Jazz Estiva, l’ormai consolidata manifestazione che ogni estate unisce la grande musica dal vivo all’eccellenza della cucina, nella suggestiva cornice della terrazza affacciata sul mare.

Protagonista della serata sarà il Take the “A” Trio – Ellington Music, formazione che renderà omaggio al repertorio del grande Duke Ellington, una delle figure più influenti della storia del jazz. Un viaggio musicale attraverso alcuni dei suoi brani più celebri, interpretati con eleganza e sensibilità da tre musicisti di grande esperienza.

Sul palco si esibiranno: Riccardo Bianchi – chitarra, Rodolfo Cervetto – batteria, Dino Cerruti – contrabbasso

Il concerto accompagnerà la cena, offrendo agli ospiti un’esperienza che coniuga il piacere dell’ascolto con la cucina di mare del Boma, in un’atmosfera resa ancora più affascinante dal tramonto sul porto turistico di Varazze.

La rassegna si conferma uno degli appuntamenti culturali e musicali più apprezzati dell’estate varazzina, capace di valorizzare il territorio attraverso la qualità artistica, l’accoglienza e l’enogastronomia.