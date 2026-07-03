Millesimo, nuovo asfalto in località Spalletto dopo i lavori sulla rete idrica

Dopo gli interventi di rifacimento e ammodernamento delle condotte idriche realizzati la scorsa primavera dal gestore Cira Srl nelle località Spalletto e Pisciarotta, nel Comune di Millesimo, si è entrati nelle ultime settimane nella fase conclusiva dei lavori, con il ripristino del manto stradale inevitabilmente compromesso dalla presenza dei cantieri.

Ieri le squadre operative hanno completato la riasfaltatura di un tratto di circa 400 metri in località Spalletto, dal civico 14 fino all’intersezione con località Montecala, in territorio comunale di Cosseria.

L’intervento, atteso e necessario, restituisce piena funzionalità e sicurezza alla viabilità locale dopo mesi di lavori infrastrutturali. L’opera è stata finanziata da Cira Srl, su costante sollecitazione dell’amministrazione comunale di Millesimo, che ha inoltre partecipato attivamente alla copertura economica, con l’obiettivo di garantire un risultato più solido e duraturo.

Le aree interessate, caratterizzate da una conformazione collinare complessa, presentano da sempre criticità legate alla morfologia del territorio e alla gestione delle infrastrutture. L’amministrazione comunale sottolinea come il monitoraggio del territorio sia quotidiano e costante, con l’obiettivo di affrontare progressivamente le problematiche esistenti e migliorare, passo dopo passo, la qualità della vita dei residenti.