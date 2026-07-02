Pietra Ligure, musica e solidarietà in Piazza San Nicolò: il 17 luglio la Grande serata di beneficenza

Una serata dedicata alla musica, al divertimento e alla solidarietà. Venerdì 17 luglio, alle 21.30, Piazza San Nicolò a Pietra Ligure farà da sfondo alla Grande serata di beneficenza, iniziativa promossa dalle associazioni Il Sorriso di Benedetta ODV e CRESC.I ODV con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei rispettivi progetti solidali.

A presentare l'evento sarà Mario Mesiano, che accompagnerà il pubblico nel corso di una serata ricca di spettacolo. Ospite d'eccezione sarà il comico Gianpiero Perone, volto noto della comicità italiana grazie alle sue partecipazioni a Zelig e Colorado. Tra i personaggi che gli hanno regalato maggiore popolarità spicca "Il Principe Cacca", particolarmente amato anche dal pubblico più giovane.

Spazio anche alla musica con il Gran Concerto della Babilonia Ethnic Band, che proporrà un viaggio attraverso le più celebri hit degli ultimi decenni con un repertorio di cover e la partecipazione di ospiti a sorpresa.

L'ingresso alla manifestazione sarà a offerta libera. Chi desidera assicurarsi un posto a sedere può effettuare la prenotazione, attiva dal 22 giugno, con un contributo minimo di 10 euro presso la Tabaccheria Rembado, in corso Italia 136 a Pietra Ligure, oppure inviando un messaggio WhatsApp all'associazione CRESC.I al numero 340 2567945.

L'intero ricavato della serata sarà destinato ai progetti delle due associazioni organizzatrici, trasformando un appuntamento di spettacolo e intrattenimento in un'importante occasione di sostegno concreto al territorio e alle attività di volontariato.

“Desideriamo ringraziare gli artisti e i collaboratori che parteciperanno, che anche quest’anno hanno scelto di offrire il loro contributo gratuitamente - spiegano gli organizzatori - Invitiamo tutti a partecipare numerosi: tra musica, risate ed emozioni, sarà un’occasione importante per sostenere progetti dedicati ai bambini speciali. Il contributo di ciascuno può davvero fare la differenza”.