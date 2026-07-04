Turista fedele di Alassio: riconoscimento a Carlo Corazza, da sempre legato alla Città del Muretto

Nei giorni scorsi, il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha ricevuto presso il Palazzo Comunale Carlo Corazza, imprenditore italiano residente da 32 anni in Costa Rica e fondatore di una rinomata azienda che produce ed esporta di sigari di alta qualità, consegnandogli una pergamena ufficiale del Comune di Alassio quale riconoscimento per la sua costante fedeltà alla "Città del Muretto", scelta da sempre come meta privilegiata delle proprie vacanze.

Il forte legame che unisce Carlo Corazza ad Alassio affonda le radici nelle origini della sua famiglia, con la mamma originaria di Villanova d'Albenga. Insieme al sindaco Melgrati e a Corazza, hanno partecipato all'incontro anche i suoi familiari e un gruppo di amici di Villanova d'Albenga e di Alassio. In questa occasione il sindaco Marco Melgrati ha inoltre donato all'ospite alcuni pregevoli volumi dedicati alla città di Alassio e alla sua storia.

Nell'ambito della sua impresa, Corazza sostiene associazioni e fondazioni impegnate nella salvaguardia di diverse specie animali, tra cui le tartarughe. Durante l'incontro è inoltre emersa la volontà di avviare un'iniziativa che potrebbe portare alla realizzazione di un'edizione limitata di sigari dedicata ad Alassio, unendo l'eccellenza artigianale della produzione con l'immagine e il prestigio della "Città del Muretto".