Passaggio di consegne al Lions Club Valbormida: Gabriella Ceccarelli nuova presidente

Nella cornice di Villa degli Aceri a Carcare, il Lions Club Valbormida ha celebrato la Cerimonia di Chiusura dell’Anno Sociale 2025-2026 e il tradizionale passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Fabio Bonino e la nuova Presidente Gabriela Ceccarelli, che guiderà il Club nell’Anno Sociale 2026-2027.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato il nuovo Consiglio Direttivo, chiamato a proseguire l’attività di servizio sul territorio della Val Bormida.

Accanto alla Presidente Gabriela Ceccarelli opereranno Piera Lepori, Primo Vicepresidente, Raffaella Battiloro, Secondo Vicepresidente e Segretario, Matteo Pennino nel ruolo di Tesoriere e Giuseppe Pata come Cerimoniere.

Nel suo intervento, la neo Presidente ha ringraziato i soci per la fiducia accordata, ribadendo la volontà di proseguire il percorso di crescita del Club attraverso iniziative concrete a favore della comunità, nel segno del servizio, della solidarietà e della collaborazione.