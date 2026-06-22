Saluto romano dell'ex vicesindaco, l'associazione Sandro Pertini di Stella: "Il richiamo a simboli e gesti riconducibili al fascismo non puo lasciare indifferenti"

"L'Associazione Sandro Pertini di Stella esprime il proprio rammarico e Ia propria amarezza per le immagini diffuse in questi giorni che vedono coinvolto il Vicesindaco Maurizio Donati. Per chi, come Ia nostra Associazione, dedica ogni giorno il proprio impegno a custodire e divulgare Ia figura, il pensiero e Ia storia di Sandro Pertini, il richiamo a simboli e gesti riconducibili al fascismo non puo lasciare indifferenti".

Queste le parole dell'AssoPertini di Stella in merito al video che immortala il dimissionario vicesindaco e assessore di Stella Maurizio Donati che fa il saluto romano con in sottofondo l'inno fascista "Giovinezza" durante una grigliata.

"Ciò che tuttavia ci addolora maggiormente è il fatto che questo episodio riguardi una persona che abbiamo sempre conosciuto e apprezzato per disponibilità, correttezza e umanità. Nei rapporti istituzionali e personali intercorsi nel tempo non è mai venuto meno un clima di rispetto reciproco e di disponibilita nei confronti dell'Associazione. Proprio per questo oggi prevalgono in noi sentimenti di amarezza e sincera confusione - continuano - Nelle dichiarazioni che hanno accompagnato Ia vicenda si a fatto riferimento a un gesto compiuto in ambito privato. Nessuno mette in discussione Ia libertà personale di ciascuno all'interno della propria sfera privata. Tuttavia, quando immagini e contenuti vengono diffusi e resi pubblici, essi escono inevitabilmente dalla dimensione domestica e assumono un significato diverso, soprattutto se riguardano chi ricopre incarichi istituzionali".

"Desideriamo inoltre esprimere vicinanza all'Amministrazione comunale di Stella, con Ia quale negli anni non sono mai mancati dialogo, collaborazione e disponibilita reciproca. Siamo fiduciosi che quanto accaduto possa rappresentare un momento di riflessione per tutti, senza trasformarsi in occasione di ulteriori divisioni, accanimenti o strumentalizzazioni che rischiano soltanto di alimentare tensioni nella nostra comunità - concludono - L'Associazione Sandro Pertini di Stella continuerà a promuovere i valori di libertà, democrazia e antifascismo che hanno guidato l'intera vita di Sandro Pertini".

"In qualità di Presidente dell'Associazione Sandro Pertini di Stella condivido il comunicato stampa approvato dall'Associazione, che esprime con chiarezza la nostra posizione, tanto sul piano dei valori quanto su quello umano - ha detto Marina Lombardi, già sindaco stellese per due mandati dal 2011 al 2021 - Allo stesso tempo, credo sia doveroso non smarrire la dimensione umana delle cose. Come ho avuto modo di esprimere personalmente a Maurizio, la comprensione della persona non significa minimizzare o ignorare la gravità di quanto accaduto. Significa piuttosto non cancellare tutto ciò che è stato, senza per questo dimenticare nulla di quanto è avvenuto. Credo che fermezza nei principi e rispetto delle persone possano convivere, soprattutto nei momenti più difficili".