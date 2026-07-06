"Albenga d'Autore", in piazza San Michele la presentazione del libro "Dream, noi cresciuti creando musica Prog"

Prosegue il calendario di "Albenga d'Autore" con un appuntamento dedicato alla musica, alla memoria e alla storia della città. Lunedì 6 luglio, alle ore 21.00, in piazza San Michele, sarà presentato il libro "Dream, noi cresciuti creando musica Prog", di Alfredo Silvestri, edito da Delfino Moro. Presenta la serata Sandra Berriolo. Letture di Giovanni Ansaldi.

L'incontro sarà molto più di una semplice presentazione editoriale: accanto al racconto dell'autore, il pubblico potrà rivivere le atmosfere degli anni Settanta attraverso momenti musicali che riproporranno alcuni dei brani originali del gruppo Dream, nato ad Albenga dall'iniziativa di Alfredo Silvestri insieme a Gianni Gamba e Claudio Busnardo. Sul palco saranno presenti musicisti e amici che hanno condiviso con loro quell'esperienza artistica e umana.

"Dream, noi cresciuti creando musica prog" racconta la storia di un gruppo di giovani che, nella Albenga degli anni Sessanta e Settanta, inseguono la passione per la musica progressive. Attraverso il diario personale di Alfredo Silvestri, il ricordo individuale si trasforma in memoria collettiva, restituendo uno spaccato autentico della vita di provincia: i negozi, i luoghi di ritrovo, il calcio, la parrocchia, i rapporti con gli adulti e la conquista, passo dopo passo, di piccoli spazi di libertà e di crescita.

È il racconto di una generazione che, pur senza inseguire la fama, ha coltivato il desiderio di esprimersi, di creare e di esserci, costruendo amicizie destinate a durare nel tempo. Un viaggio coinvolgente nella storia recente della città, nel quale molti lettori potranno ritrovare ricordi, emozioni e frammenti della propria adolescenza.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per riscoprire un periodo significativo della storia sociale e culturale di Albenga attraverso la forza della musica e delle testimonianze di chi lo ha vissuto in prima persona. L'ingresso è libero.

