Savona, Stefano Massini porta in scena Lo Zar: il ritratto oscuro dell’ascesa di Putin

Martedì 7 luglio alle 21:15, in Piazza Sisto IV a Savona, si terrà un incontro con lo scrittore e autore teatrale Stefano Massini, che presenterà il suo libro “Lo Zar” (Einaudi) insieme a Lorenzo Caviglia. L’evento è a ingresso gratuito e rientra nella rassegna Parole ubikate in mare 2026, organizzata dall’associazione Parole ubikate con il Comune di Savona e il Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca e della Fondazione De Mari CR Savona.

Il libro “Lo Zar” è un testo teatrale costruito come un monologo intenso e ipnotico, che ripercorre mezzo secolo di storia russa seguendo l’ascesa di Vladimir Putin, dall’infanzia a Leningrado fino alla conquista del potere nel 2000. Massini immagina una sorta di autobiografia “interna” del leader russo, organizzata in brevi capitoli che ricompongono eventi reali in una narrazione coerente e stringente. Il risultato è il ritratto di un individuo segnato da un’impronta darwiniana sulla legge del più forte, da esperienze infantili traumatiche, da una disciplina feroce e da una crescente ossessione per il controllo e la strategia.

Attraverso una scrittura tesa, quasi militare e dal ritmo incalzante, il testo mette in scena la formazione di una personalità politica che incarna dinamiche di potere assoluto, mostrando come fattori psicologici, servizi segreti e logiche politiche ed economiche possano intrecciarsi fino a definire una traiettoria storica. Il monologo diventa così anche una riflessione più ampia sull’autoritarismo contemporaneo e sulle tecniche di manipolazione delle masse.

Durante la serata interverrà Lorenzo Caviglia, che dialogherà con Massini sul libro e sui temi affrontati.

Stefano Massini è oggi uno degli autori italiani più rappresentati e tradotti al mondo, con testi portati in scena da grandi teatri internazionali, da Broadway al West End di Londra, e da registi come Sam Mendes. Dal 2015 è consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano. Tra le sue opere più note figurano “Qualcosa sui Lehman”, “L’interpretatore dei sogni”, “Lehman Trilogy”, “Manhattan Project”, “Mein Kampf. Da Adolf Hitler” e “Donald”. È inoltre firma de la Repubblicae volto televisivo nella trasmissione Piazzapulita su La7.