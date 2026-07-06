Borgio Verezzi, il 7 luglio la presentazione del libro “La creatività del Per-Dono”

Martedì 7 luglio alle ore 21, presso lo Spazio Arte Eventi del DOC di Borgio Verezzi, appuntamento con Sara Nicolini in occasione della presentazione del libro “La creatività del Per-Dono”.

"Ci sono libri che si leggono. E libri che ci leggono dentro - commentano dalla Parrocchia San Pietro Apostolo, organizzatrice dell'evento - Sarà una serata di parole, emozioni e riflessione, accompagnata dalle voci di Cristina Barzi e Tutu Tutani, per lasciarci provocare da una domanda semplice ma decisiva: si può imparare a trasformare le ferite in dono? Un incontro aperto a tutti: a chi ama leggere, a chi cerca bellezza, a chi desidera fermarsi un momento per ascoltare ciò che spesso la frenesia della vita ci impedisce di vedere".

"Vi aspettiamo - concludono dalla parrocchia borgese - Portate con voi un amico: le parole più belle sono quelle che si condividono".