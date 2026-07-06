Ligyes Fest, a Sergio Castellitto la nona edizione delPremio Alassio Cinema

Sarà Sergio Castellitto il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di LIGYES FEST. L’attore, regista e sceneggiatore romano riceverà infatti il Premio Alassio Cinema, giunto quest’anno alla sua IX edizione, riconoscimento dedicato alle personalità che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al prestigio del cinema italiano.

Tra i più autorevoli interpreti del panorama cinematografico nazionale, Castellitto vanta una carriera lunga oltre quarant’anni, costellata di successi come La famiglia, Il grande cocomero, Caterina va in città, La stella che non c’è e Non ti muovere, film che ne ha consacrato anche il talento registico. Nel corso della sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro, affermandosi come una delle figure più rappresentative del cinema italiano contemporaneo.

A consegnare il premio saranno il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e la Presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, a testimonianza della collaborazione tra istituzioni, territorio e industria audiovisiva. “Premiare Sergio Castellitto ad Alassio significa rendere omaggio a un artista che ha fatto la storia del nostro cinema. Questo appuntamento del LIGYES FEST testimonia l'impegno costante della città di Alassio e della Genova Liguria Film Commission nel promuovere la Liguria come crocevia di grandi talenti e produzioni di qualità, trasformando la cultura cinematografica in un volano d'eccellenza per tutto il territorio. Eventi come questo, arricchiti da un momento iconico come la firma sul celebre Muretto di Alassio, dimostrano come la bellezza e la tradizione del nostro territorio sappiano dialogare in modo perfetto con il prestigio e l'eccellenza dell'audiovisivo nazionale." Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission.

Nel corso della serata, Castellitto firmerà inoltre la sua piastrella sul celebre Muretto di Alassio, simbolo della città e autentico museo a cielo aperto, curato dalla Fondazione Mario Berrino. La cerimonia si svolgerà alla presenza di Angela Berrino, custode della tradizione del Muretto e del suo straordinario patrimonio di firme illustri. La serata sarà condotta da Christian Floris, coordinatore e conduttore di LIGYES FEST, che accompagnerà il pubblico in un incontro dedicato alla carriera e alle esperienze artistiche di uno dei più importanti protagonisti del cinema italiano.

Con questo riconoscimento, Alassio rende omaggio a un artista che ha saputo attraversare generi, linguaggi e generazioni, contribuendo in maniera determinante alla diffusione e al prestigio del cinema italiano nel mondo.

L’appuntamento è in programma sabato 11 luglio 2026 alle ore 21.30 in Piazza Partigiani ad Alassio, con accesso libero.