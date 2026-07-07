Spotorno, sbanda e finisce fuori strada: un'auto si schianta contro le auto parcheggiate lungo l'Aurelia

Incidente stradale questa mattina lungo la via Aurelia, all'altezza di via Berninzoni, a Spotorno. L’allarme è scattato poco dopo le 10:30, quando il conducente di un’auto ne ha perso il controllo andando a sbattere contro altre vetture parcheggiate regolarmente a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Bianca di Spotorno, della Croce Rossa di Vado e Quiliano, l’automedica e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, quattro persone sarebbero rimaste ferite nello schianto. Le loro condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Due delle persone ferite sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Uno dei conducenti delle auto, invece, è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di un trauma cranico. Un quarto ferito è stato trattato sul posto.