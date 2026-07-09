Una pedana per Sofia: mobilitazione lanciata dall'attivista Alex Flayer per aiutare bimba di Imperia

Una corsa contro il tempo, ma soprattutto una corsa di solidarietà. È l'appello che nelle ultime ore sta facendo il giro dei social network, rilanciato dall'attivista Alex Flayer, per sostenere Sofia, una bambina di Imperia di appena 6 anni, affetta dalla sindrome di Rett, una rara malattia genetica che provoca una grave regressione del neurosviluppo, con la perdita del linguaggio e delle capacità motorie.

Sofia non parla, ma riesce a comunicare grazie a un dispositivo oculare, che le permette di esprimere bisogni, emozioni e pensieri attraverso il movimento degli occhi.

Oggi, però, la famiglia si trova ad affrontare una nuova necessità. Per poter viaggiare in sicurezza, Sofia ha bisogno di una nuova pedana per il furgone, compatibile con la sua carrozzina. Un intervento indispensabile per consentirle di spostarsi in modo sicuro e affrontare visite mediche, terapie e le attività quotidiane.

"Il costo è di 10mila euro, ma grazie alla generosità di tante persone siamo già arrivati a metà del percorso. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza."

La raccolta fondi ha già raggiunto circa 5 mila euro, segno di una comunità che si è subito mobilitata. Ma manca ancora l'ultimo sforzo per raggiungere l'obiettivo. A sostenere l'iniziativa ci sono anche i gruppi imperiesi "Imperia Urgente" e "Amici di Caramagna", che si stanno attivando per diffondere l'appello e coinvolgere il maggior numero possibile di persone.

Ogni contributo, anche il più piccolo, può avvicinare Sofia al traguardo, trasformando un gesto di solidarietà in un aiuto concreto per migliorare la sua qualità di vita e quella della sua famiglia.

