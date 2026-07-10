Tragedia di via Mongrifone, è morta la 86enne ferita dal marito con un colpo di pistola

Non ce l'ha fatta dopo 5 giorni di agonia Pia Cavallotto, l'anziana 86enne a cui aveva sparato il marito.

Lunedì scorso infatti nella loro abitazione di via Mongrifone Dino Marassio, 98 anni, aveva sparato un colpo di pistola, una Beretta, alla coniuge.

L'uomo aveva prima tentato di togliersi la vita con l'arma (regolamente denunciata ma non regolarmente detenuta) ma la stessa pare si sia inceppata, e poi invano con un coltello.

Immediato era stato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso effettuate dal Nucleo Operativo e Radiomobile.

La donna era stata trasportata all'ospedale Santa Corona in gravissime condizioni.

L'uomo con lievi ferite al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Dimesso, era stato accompagnato nella caserma di via Mentana e poi trasferito nel centro clinico del carcere di Marassi.

A seguito dell'interrogatorio di convalida il Gip Emilio Fois lo aveva rimesso in libertà ed è stato così destinato ad una rsa del savonese.

L'uomo, ex guardia giurata, davanti al Gip aveva fornito la sua versione dei fatti specificando che la moglie era caduta nella notte e non era riuscita a tirarla su dal pavimento. Da lì la decisione di farla finita per entrambi, presa probabilmente da qualche anno di difficoltà nella gestione della donna diventata non più autosufficiente in quanto affetta da demenza senile. L'anziano avrebbe inoltre specificato che l'esistenza sua e di sua moglie era diventata difficile, complicata per entrambi.

La coppia, senza figli, veniva accudita dalla nipote e dai pronipoti.

Il Pubblico Ministero Luca Traversa ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziana.