Sassello, cade da cinque metri nel campo scout: 16enne in codice rosso

Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere precipitato, nella notte, da un’altezza di circa cinque metri a Piampaludo, nel comune di Sassello.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 all’interno di un campo scout. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane è precipitato nel vuoto riportando traumi che hanno reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, che hanno operato per raggiungere e mettere in sicurezza il ragazzo. Vista la gravità delle condizioni, è stato mobilitato anche l’elicottero Grifo, decollato dalla base di Villanova d'Albenga.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il sedicenne è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, centro di riferimento per l’emergenza del ponente ligure.

L’episodio arriva a pochi giorni da un altro incidente che aveva coinvolto un giovane scout sempre nel territorio di Sassello. Lo scorso 10 luglio, un ragazzo di 14 anni era stato soccorso in località Rostiolo dopo una caduta nei boschi.