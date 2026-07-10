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Cronaca | 10 luglio 2026, 18:33

Sassello, cade nei boschi durante l’uscita scout: 14enne soccorso dall’elicottero e portato al Gaslini

L'allarme è stato lanciato in località Rostiolo

Sassello, cade nei boschi durante l’uscita scout: 14enne soccorso dall’elicottero e portato al Gaslini

Una brutta caduta nei boschi di Sassello ha fatto scattare la macchina dei soccorsi per un ragazzo di 14 anni, impegnato in un’uscita con il suo gruppo scout. L’incidente è avvenuto nella notte, poco dopo la mezzanotte, in località Rostiolo.

A dare l’allarme sono stati gli accompagnatori, che hanno immediatamente contattato il 118. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Urbe e il personale dell’automedica, che hanno raggiunto il giovane e prestato le prime cure.

Vista la difficoltà di accesso dell’area, il ragazzo è stato recuperato con la barella e affidato ai soccorritori per il trasferimento. È stato quindi richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per gli accertamenti e le cure necessarie.

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Redazione

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