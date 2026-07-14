Le Vele Alassio: l'estate entra nel vivo tra musica di qualità, grandi ospiti e party esclusivi!

L’estate entra nel vivo e Le Vele Alassio si prepara a vivere una settimana imperdibile, con un calendario di eventi che promette di richiamare appassionati di musica e nightlife da tutta Italia e dall’estero. Dal giovedì alla domenica, il celebre club ospiterà quattro appuntamenti esclusivi, ognuno con una propria identità e una line-up di ospiti di assoluto livello.



Giovedì 16 luglio — ore 23:00 — MAMACITA

Ad aprire la settimana, giovedì 16 dalle ore 23:00, sarà il coinvolgente party di Mamacita, il format più amato dagli appassionati delle sonorità Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Un evento che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi desidera vivere una notte all’insegna dell’energia e del divertimento.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.



Venerdì 17 luglio — ore 23:00 — FEELINGS

Il programma prosegue venerdì 17, sempre dalle ore 23:00, con Feelings, la serata dedicata alle sonorità Afro House e Indie Dance. Protagonisti della consolle saranno Gianni Romano, DJ e producer di fama internazionale, affiancato dal resident DJ Francis Key, per un viaggio musicale elegante e coinvolgente.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.



Sabato 18 luglio — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato 18, dalle ore 23:00, sarà invece il momento di Stylhertz – “Where Music Meets Style”, un format che fonde moda, eleganza e musica di qualità in un’atmosfera esclusiva. In consolle, Judici per uno speciale all night long! Per l’occasione sarà gradita la camicia per gli uomini, nel rispetto del dress code che contraddistingue una delle serate più stilose dell’estate firmata Le Vele.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.



Domenica 19 luglio — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con Marco Carola + Davide Squillace

Il gran finale arriverà domenica 19 con l'Opening Party del celebre Change Your Mind Daytime. Dalle ore 16:00, il club ospiterà uno dei DJ più influenti e apprezzati al mondo, Marco Carola, protagonista di un evento destinato a essere uno dei momenti più attesi della stagione. Ad affiancarlo in consolle ci saranno Davide Squillace e i resident DJs Proudly People, per un pomeriggio di musica ai massimi livelli.



Promozioni dell'evento:

- Ticket (1st Release): € 25,00 / Ticket (2nd Release): € 30,00 / Ticket (3rd Release): € 35,00 / Ticket (4th Release) - € 40,00. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.



Domenica 19 luglio — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Ale De Tuglie

La festa continuerà dalle ore 23:00 con il Change Your Mind Nighttime, che vedrà protagonisti Ale De Tuglie e i resident DJs Proudly People, pronti a proseguire il viaggio musicale fino a notte inoltrata. Un'opportunità speciale sarà riservata a tutti coloro che parteciperanno al Daytime: sarà infatti possibile rimanere all'interno del club e accedere gratuitamente al Nighttime, vivendo così un'esperienza completa e senza interruzioni.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d'ingresso: € 10,00. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.



Una settimana ricca di appuntamenti, artisti di prestigio e format di successo conferma ancora una volta Le Vele Alassio come uno dei punti di riferimento dell'estate italiana, pronta ad accogliere il pubblico con eventi capaci di coniugare musica, divertimento e qualità in una cornice unica sul mare.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 16th July 2026



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 16th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026





IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Andrea Pellizzari

Davare Wagwan

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-16th-july-2026/237897/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 17th July 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 17th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS





LINE UP

Gianni Romano

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-17th-july-2026/237948/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 18th July 2026



Where music meets style!



Saturday, 18th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ





LINE UP

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-18th-july-2026/238009/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime Opening Party - Sunday, 19th July 2026



Sunday, 19th July 2026

From 4pm to 11pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime

OPENING PARTY





LINE UP

MARCO CAROLA

Davide Squillace

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-opening-party-sunday-19th-july-2026/235995/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Nighttime Opening Party - Sunday, 19th July 2026



Sunday, 19th July 2026

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Nighttime

OPENING PARTY





LINE UP

Ale De Tuglie

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Guests attending the Daytime event can stay inside the club free of charge for the Nighttime event as well

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- I clienti che partecipano all'evento Daytime possono rimanere gratuitamente all'interno del club anche per l'evento Nighttime

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-nighttime-opening-party-sunday-19th-july-2026/237674/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

