Loano, un tuffo nella disco music con l'Accademia Modern Jazz Dance

Un viaggio nella musica che ha fatto ballare intere generazioni. Sabato 18 luglio alle 21 l'Accademia Modern Jazz Dance di Loano porterà in scena uno spettacolo dedicato alla disco music degli anni '70 e '80, trasformando la serata in una grande festa aperta a tutti.

I protagonisti saranno i giovani cantanti e ballerini della scuola loanese che, con energia ed entusiasmo, accompagneranno il pubblico in un percorso tra le sonorità e le atmosfere che hanno segnato un'epoca. I ragazzi degli anni 2000 renderanno omaggio ai grandi successi della disco music, reinterpretandoli con uno spettacolo coinvolgente e ricco di coreografie.

L'obiettivo dell'iniziativa sarà quello di creare un momento di condivisione capace di unire generazioni diverse. Genitori e nonni potranno rivivere le emozioni della loro giovinezza, mentre i più giovani scopriranno il fascino di un repertorio musicale senza tempo.

Gli organizzatori promettono una serata “all'insegna del divertimento, durante la quale il pubblico non sarà soltanto spettatore, ma verrà coinvolto in una vera e propria festa collettiva”, con l'invito a “lasciarsi trasportare dal ritmo e a ballare insieme agli artisti”.