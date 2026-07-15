Savona, sversamento di materiale oleoso sull'asfalto: chiuso un tratto di corso Svizzera

Disagi alla circolazione nel pomeriggio odierno, intorno alle 14, a Savona, dove un tratto di corso Svizzera è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa dello sversamento di materiale oleoso sulla carreggiata.
La chiusura interessa all'incirca il tratto compreso tra la rotatoria all'incrocio con via Caravaggio e quella di piazzale Amburgo, nella stessa zona da tempo coinvolta dal cantiere sul viadotto lato levante dell'arteria interessato dal senso unico alternato.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nella regolazione del traffico e nella gestione dei disagi alla circolazione provocati dalla chiusura della strada.
Presenti anche gli operai addetti alla manutenzione stradale, al lavoro per la messa in sicurezza dell'asfalto e il ripristino delle condizioni necessarie alla riapertura della carreggiata.