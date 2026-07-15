 / Cronaca

Cronaca | 15 luglio 2026, 12:06

Ceriale, scontro tra moto e auto in via Romana: un ferito al Santa Corona

Sul posto la Croce Rossa di Loano, l'automedica e le forze dell'ordine

Ceriale, scontro tra moto e auto in via Romana: un ferito al Santa Corona

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Ceriale, in via Romana. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando una moto e un’automobile si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Loano con un’ambulanza, l’automedica e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium