Savona, lite in via XX Settembre: accertamenti della polizia locale

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi in via XX Settembre, a Savona, dove è scoppiata una lite che ha coinvolto più persone.

L'allarme è scattato intorno alle 15, quando sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale nei pressi di un bar della zona per riportare la situazione alla calma.

Nel corso dell'episodio una persona è rimasta ferita al volto ed è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Gli agenti stanno ora svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.