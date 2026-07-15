Roccavignale, gru sbanda e si ribalta: illeso il conducente del mezzo, traffico bloccato sulla Sp28 bis (FOTO)

Incidente, nel primo pomeriggio odierno intorno alle 14:00, a Roccavignale, dove un'autogru che giungeva da Montezemolo si è ribaltata lungo la Sp28 bis del Colle di Nava, all'altezza dell'inizio di via Roma, finendo per occupare interamente la carreggiata.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, che si è rovesciato finendo per occupare entrambe le corsie di marcia. Secondo una prima ricostruzione, il problema sarebbe legato al funzionamento non ottimale dei freni. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e l'uomo alla guida è fortunatamente uscito illeso dall'incidente; è stata invece danneggiata un'abitazione colpita dal veicolo durante la caduta.

L'incidente, in un punto già attenzionato circa il passaggio dei mezzi pesanti dall'Amministrazione comunale che ha sollecitato più volte in passato l'adozione di idonee misure di sicurezza, ha provocato anche la dispersione di materiale sulla carreggiata e uno sversamento di liquidi provenienti dal mezzo, rendendo necessario l'intervento per la messa in sicurezza della sede stradale.

Sul posto è intervenuta in via precauzionale l'auto infermierizzata India, mentre sono stati allertati i Vigili del Fuoco e la ditta incaricata del ripristino della strada.

Secondo quanto comunicato dalla Provincia di Savona, il traffico sulla provinciale resta temporaneamente sospeso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la successiva rimozione del mezzo.