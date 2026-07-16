"Alassio in Bianco", il 29 luglio la Città del Muretto si trsforma in un elegante salotto a cielo aperto

Mercoledì 29 luglio Alassio torna a vestirsi di bianco per una delle serate più suggestive dell'estate. "Alassio in Bianco" trasformerà infatti la Città del Muretto in un elegante salotto a cielo aperto, dove residenti e turisti di tutte le età potranno condividere una cena sotto le stelle in un'atmosfera di convivialità, creatività e raffinatezza, con gli angoli più suggestivi della città a fare da splendida cornice.

L'evento, promosso dall'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, è a partecipazione gratuita e, come già lo scorso anno, si svilupperà in varie zone della città. Sarà possibile scegliere tra la Fenarina, presso il campetto della Chiesa di San Giovanni Battista; Borgo Barusso, lungo la Passeggiata Ciccione in fondo a Via Diaz; Via Milite Ignoto, lato mare; Via Don Minzoni ed infine Borgo Coscia, in Piazzetta Arenella. Ogni location sarà animata da musica dal vivo, contribuendo a creare un'atmosfera unica, mentre il filo conduttore della serata sarà il tradizionale dress code total white, elemento distintivo della manifestazione che darà vita a un'unica scenografia di luce, armonia ed eleganza.

Il Comune di Alassio metterà gratuitamente a disposizione tavoli e sedie. I tavoli potranno ospitare fino a otto-dieci persone e per ottimizzare la disposizione degli spazi i gruppi composti da meno di otto partecipanti potrebbero essere affiancati ad altri ospiti per completare i tavoli. Ai partecipanti sarà affidato il compito di rendere unico il proprio spazio attraverso tovaglie, stoviglie, decorazioni floreali, il tutto rigorosamente in bianco.

La proposta gastronomica sarà libera e ciascun gruppo potrà preparare autonomamente il proprio menu oppure rivolgersi ai bar, ai ristoranti e agli hotel di Alassio. Durante la cena saranno ammesse esclusivamente acqua, vino e spumante, mentre non sarà consentito il consumo di superalcolici. Inoltre, per preservare il decoro dell'evento e la sostenibilità ambientale, non è consentito l'uso di piatti, bicchieri e stoviglie in plastica o carta, né di lattine.

Per partecipare basta scegliere la location preferita e inviare la propria adesione entro il 24 luglio 2026 all'indirizzo commercio@comune.alassio.sv.it, indicando la zona prescelta, il numero dei partecipanti, un nominativo di riferimento e un recapito telefonico. I posti disponibili saranno assegnati fino a esaurimento della capienza prevista per ciascuna area.

L'allestimento dei tavoli sarà consentito a partire dalle ore 19, mentre la cena inizierà alle ore 21 e si concluderà indicativamente alle ore 23. L'intera manifestazione si ispira ai valori dell'estetica, dell'etica, dell'eleganza e dell'educazione: ai partecipanti sarà quindi richiesto di apparecchiare la tavola con sobrietà, buon gusto e un personale tocco di creatività, nel rispetto del galateo e degli altri commensali. L'evento è aperto a tutti, grandi e piccoli, e rappresenta un'occasione per vivere insieme un'esperienza all'insegna della condivisione.

Al termine della serata ciascun partecipante dovrà provvedere a sparecchiare e lasciare perfettamente pulita l'area utilizzata, senza abbandonare rifiuti. Si raccomanda pertanto di portare con sé anche sacchi per la raccolta dei propri materiali.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Alassio in Bianco è molto più di una semplice cena all'aperto, in quanto rappresenta una bellissima occasione per vivere la nostra meravigliosa città in maniera diversa, creando un'esperienza collettiva che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso. Siamo veramente lieti di accogliere l'edizione 2026, che riserverà quest'anno anche una novità speciale, ovvero l'istituzione del "Premio Eleganza Alassio in Bianco", riconoscimento che la giuria assegnerà alla location capace di distinguersi per originalità, armonia e cura degli allestimenti, premiando l'interpretazione più raffinata del tema total white”.