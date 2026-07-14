Premio Alassio Musica 2026 a Enrico Ruggeri: racconti, canzoni e firma per il Muretto

Grande partecipazione ieri sera in Piazza Partigiani per la serata del Premio Alassio Musica, assegnato a Enrico Ruggeri nell'ambito del Festival Ligyes 2026, promosso dal Comune di Alassio e organizzato dalla società partecipata Gesco con il patrocinio di Regione Liguria.

Il cantautore ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco di Alassio Marco Melgrati e dal direttore del Premio, il produttore discografico Stefano Senardi. Alla presenza di Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, ha subito dopo firmato la piastrella a lui dedicata, che sarà presto collocata sul celebre Muretto di Alassio.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali della vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro, del sindaco Marco Melgrati e del consigliere regionale e capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio Rocco Invernizzi. Sul palco anche l'assessore alla Cultura e all'Orchestra Sinfonica del Comune di Sanremo Enza Dedali e Paola Viviani per la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Nel corso dell'incontro, condotto da Christian Floris insieme al direttore artistico del Premio Stefano Senardi, Ruggeri ha alternato racconti e musica, eseguendo dal vivo alcuni dei suoi brani più amati, tra cui Contessa, Quello che le donne non dicono e Il mare d'inverno, accolti con molto entusiasmo dal pubblico.

Ad aprire la serata è intervenuto sul palco il giovane cantautore Mazzariello, considerato una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. L'artista ha proposto alcuni dei suoi brani, tra cui Manifestazione d'amore. Proprio in questi giorni Mazzariello sta realizzando tra Alassio e Sanremo il videoclip del suo nuovo progetto musicale, realizzato grazie al premio messo a disposizione da LIGYES – Giovani Talenti e Territorio, e realizzato con la supervisione di Genova Liguria Film Commission.