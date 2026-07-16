Laigueglia, torna lo Sbarco dei Saraceni: una settimana di storia, spettacoli e tradizioni

Laigueglia è pronta a rivivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: lo Sbarco dei Saraceni, in programma venerdì 24 luglio 2026. Per l’occasione il borgo ligure si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto con l’arrivo delle due golette Pandora e Amore Mio, la spettacolare rievocazione storica e il tradizionale show piromusicale sul mare.

Chi desidera prendere parte all’evento come figurante potrà scaricare l’apposito modulo tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale.

Ma la festa inizierà ben prima della serata clou. Dal 18 al 25 luglio torna infatti “Aspettando lo Sbarco”, un ricco calendario di iniziative culturali, spettacoli e attività dedicate a residenti e turisti, tra storia, tradizioni e intrattenimento.

Il programma degli eventi si apre sabato 18 luglio alle ore 17.30 con la tradizionale Pesca con la Sciabica, in programma sulla spiaggia antistante il Molo Centrale. L’iniziativa, curata dall’ASD Mestei e Segnue, offrirà l’occasione di riscoprire un’antica tradizione marinara che da sempre caratterizza il territorio.

Lunedì 20 luglio, a partire dalle ore 18.00, il centro storico sarà animato dalle Incursioni Saracene, con spettacoli itineranti e momenti di animazione che coinvolgeranno residenti e visitatori.

Martedì 21 luglio, alle ore 21.00, la Terrazza Giuliano ospiterà “La Notte dei Saraceni – Tra storia, leggenda e intelligenza artificiale sotto le stelle di Laigueglia”, iniziativa culturale organizzata dall’Associazione Vecchia Laigueglia, dedicata a un originale dialogo tra passato e nuove tecnologie.

Giovedì 23 luglio, dalle ore 21.30, piazza Cavour farà da cornice alla speciale caccia al tesoro “Cerca l’indizio”, una serata all’insegna del gioco e dell’animazione pensata per coinvolgere partecipanti di tutte le età.

Il momento culminante della manifestazione è in programma venerdì 24 luglio. Dalle ore 22.00 andrà in scena il tradizionale Sbarco dei Saraceni, la spettacolare rievocazione in chiave moderna dell’attacco del corsaro Dragut, arricchita da un suggestivo spettacolo piromusicale. La festa proseguirà poi dalle 23.00 all’1.30 con “La Notte del Saraceno”, tra musica, spettacoli e intrattenimento nelle piazze del centro storico.

La rassegna si concluderà sabato 25 luglio alle ore 21.00, presso il Centro Civico Semur-en-Auxois di piazza San Matteo, con un nuovo appuntamento di “La Notte dei Saraceni – Storia, leggenda e intelligenza artificiale”, che proporrà un’ulteriore occasione di approfondimento dedicata al fascino della storia e delle sue reinterpretazioni contemporanee.

Una rievocazione che racconta la storia - Lo Sbarco dei Saraceni trae ispirazione da un episodio realmente accaduto nel 1546, quando il celebre corsaro ottomano Dragut approdò di notte sulle coste di Laigueglia, saccheggiando il borgo. Le incursioni del pirata spinsero la Repubblica di Genova a rafforzare le difese costiere con la costruzione di torri e bastioni.

Anche Laigueglia si dotò di tre strutture difensive: una torre di avvistamento sul Capo Mele, una lungo la costa verso Andora, oggi scomparsa, e la storica Torre del Cavallo, situata di fronte al molo, che svolgeva anche la funzione di prigione.

Tra tradizione, cultura, spettacolo e folklore, Laigueglia si prepara così a vivere una settimana di grande festa, culminando nella notte del 24 luglio con uno degli eventi più suggestivi della Riviera ligure.