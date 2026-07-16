Pnrr, proseguono gli interventi di edilizia scolastica: completato l'adeguamento antincendio al liceo Issel di Finale

Prosegue il percorso di riqualificazione degli istituti superiori della provincia nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questa volta i riflettori sono puntati sul Liceo statale "Arturo Issel" di Finale Ligure, dove è stato completato un importante intervento di adeguamento alle normative in materia di prevenzione incendi.

I lavori hanno interessato lo stabile di via Fiume, sede degli indirizzi Scienze Umane, Scientifico, Scientifico Potenziato, Linguistico e Liceo Economico Sociale (Les), che fa parte del Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure insieme all'IPSSAR "Migliorini", dedicato ai servizi alberghieri ed enogastronomici, e all'IPSIA "Da Vinci", con gli indirizzi meccanico e grafico.

L'intervento, del valore complessivo di circa 330 mila euro, al netto dell'Iva, è stato finanziato attraverso le risorse della Recovery and Resilience Facility (RRF), il principale strumento del programma europeo Next Generation EU, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 1, Investimento 3.3 del Pnrr.

Le opere realizzate sono finalizzate a migliorare i livelli di sicurezza dell'edificio scolastico, adeguandolo alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e contribuendo così a garantire una maggiore tutela per studenti, docenti e personale.

Gli interventi costituiscono inoltre un passaggio indispensabile per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai fini della prevenzione incendi, prevista dal D.P.R. 151 del 1° agosto 2011.

L'adeguamento si inserisce nel percorso di conformità richiesto dal Decreto ministeriale 31 marzo 2026, che ha fissato al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale gli edifici scolastici dovranno completare gli interventi di adeguamento alle norme antincendio.