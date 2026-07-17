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Alassino | 17 luglio 2026, 14:35

Il 21 luglio ad Alassio Cristina Rava con il suo ultimo libro “Strano, molto strano”

La scrittrice ingauna porta la sua nuova detective Emma Belgrado in Piazza del Comune in un appuntamento imperdibile

Il 21 luglio ad Alassio Cristina Rava con il suo ultimo libro “Strano, molto strano”

Martedì 21 luglio alle ore 21.15, Alassio ospita la scrittrice Cristina Rava che presenterà il suo ultimo libro “Strano, molto strano”, edito da Rizzoli, che verrà presentato in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale. “Un luogo suggestivo – esordisce Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali del Comune di Alassio – per un’amica che felicemente torna a presentare il suo romanzo nella nostra città”.

Rava, salita al successo con le indagini del medico legale Ardelia Spinola e dell'ex commissario Bartolomeo Rebaudengo, con questo romanzo presenta una nuova indagine e una nuova detective, Emma Belgrado, che a sua volta sarà aiutata da nuovi amici e collaboratori.

“La nostra stagione estiva degli incontri letterari è già cominciata – prosegue Boeri –ma con Cristina Rava portiamo l’interesse del pubblico ad un livello nazionale. La storia che ci narra Cristina è fresca e ricca di spunti interessanti che faranno presa sui lettori”.

Il romanzo uscito a marzo 2026 ha registrato un ottimo riscontro, confermando la Rava come una delle scrittrici più lette.

Accesso libero. 

Redazione

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