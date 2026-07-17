Sandro Veronesi torna ad Alassio: letteratura e musica per presentare “Caducità”

C’è attesa per l’arrivo dello scrittore Sandro Veronesi che mercoledì 22 luglio alle ore 21.15 presenterà il suo ultimo libro, Caducità, con uno spettacolo collaudato tra letteratura e musica che ha già ottenuto unanimi apprezzamenti. “Attendiamo con entusiasmo l’incontro con Sandro Veronesi – sottolinea Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio – perché ospitiamo nella nostra città uno degli scrittori più importanti del panorama nazionale. Veronesi ha alle sue spalle romanzi di successo, alcuni dei quali sono diventati film con grande consenso di pubblico”.

Sandro Veronesi, dalla fine degli anni ’80 ad oggi, ha dato vita a personaggi indimenticabili, vincendo i premi letterari italiani più prestigiosi, tra i quali per ben due volte il Premio Strega.

“Potremo incontrare nuovamente ad Alassio – prosegue Boeri – Sandro Veronesi, che è già stato ospite negli anni passati, in occasione della presentazione del suo ultimo libro. Sarà un vero spettacolo accompagnato da musica e momenti speciali”.

Caducità, uscito a maggio 2026, rappresenta una sorta di atlante della sua narrativa, in cui si possono ritrovare i sentimenti e i temi che abbiamo amato nei suoi romanzi. “È una grande raccolta di racconti – conclude Boeri – di uno degli scrittori contemporanei che meglio si è espresso nella “forma breve” del narrare. In questo libro c’è tutta la sua carriera di scrittore condensata in piccoli gioielli per stile e contenuto”. L'incontro è ad accesso libero.