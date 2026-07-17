"Alassio è troppo bella per non essere vera. No al falso": al via campagna e controlli contro la contraffazione

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Alassio, attraverso il Comando di Polizia Locale, ripropone la campagna di sensibilizzazione "Alassio è troppo bella per non essere vera. No al falso", iniziativa dedicata alla prevenzione e al contrasto della contraffazione e del commercio abusivo.



L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l'Associazione Bagni Marini di Alassio, l'Associazione Albergatori Alassio e il Consorzio Alassio "Un Mare di Shopping", che partecipano alla distribuzione di materiale informativo con l'obiettivo di promuovere acquisti consapevoli e sensibilizzare sui danni derivanti dall'acquisto di merce contraffatta. Alla campagna di informazione si affianca la costante attività svolta dagli agenti della Polizia Locale, impegnata quotidianamente nel contrasto al commercio abusivo attraverso pattuglie, unità in e-bike e servizi appiedati operativi in particolar modo sugli arenili e nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria. L'attività di vigilanza ha già portato dall'inizio della stagione estiva a dieci sequestri, sei dei quali di natura penale in quanto relativi a merce contraffatta.



L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Il contrasto alla contraffazione che portiamo avanti nella nostra città attraverso queste azioni mirate è di fondamentale importanza per tutelare la legalità e il lavoro degli operatori che rispettano le regole. Desidero rivolgere un plauso al Comando di Polizia Locale per l'impegno profuso in questa direzione, svolto con la preziosa collaborazione delle associazioni locali, il cui contributo è davvero significativo per il raggiungimento dei nostri obiettivi, consentendoci di affiancare all'attività di controllo un'importante azione di sensibilizzazione”.

In allegato: la locandina della campagna "Alassio è troppo bella per non essere vera. No al falso"; la presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Lucia Leone, il presidente dell'Associazione Bagni Marini di Alassio Emanuele Schivo e il presidente dell'Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini insieme al Comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella e ad alcuni agenti, davanti al Comando di Polizia Locale di Alassio; merce contraffatta sequestrata dalla Polizia Locale.