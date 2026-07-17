Savona, intrusioni sulle barche alla Vecchia Darsena, i diportisti presentano un esposto e chiedono più sorveglianza

Barche utilizzate come luogo di ritrovo notturno, con ragazzi che salgono a bordo per mangiare, bere e trascorrere la serata senza il consenso dei proprietari. È la situazione segnalata da alcuni diportisti della Vecchia Darsena di Savona, che hanno presentato un esposto per denunciare una serie di episodi avvenuti soprattutto nei fine settimana.

Le segnalazioni riguardano la presenza di giovani che, nelle ore serali e notturne, accederebbero alle imbarcazioni ormeggiate nel porticciolo per consumare cibo e bevande, lasciando poi a bordo rifiuti e tracce del loro passaggio.

Il problema è stato sottoposto all'assessore Barbara Pasquali che, con alcuni proprietari delle barche, ha incontrato il Questore. I proprietari chiedono maggiori controlli, per un luogo che è di competenza di Autorità Portale. Tra le richieste quella di intensificare la sorveglianza privata (al momento ci sarebbe soltanto un guardiano) e un potenziamento del sistema di videosorveglianza, tra l'altro esistente e che permetterebbe di identificare i giovani che rischiano una denuncia per violazione di domicilio. Ma c'è anche il tema della facile accessibilità alle banchine.

Non si tratta di un problema nuovo per chi possiede un'imbarcazione nella zona della movida savonese. Nel corso del tempo sono state diverse le segnalazioni relative a intrusioni a bordo, comportamenti poco rispettosi e, in alcuni casi, anche a danneggiamenti delle barche.