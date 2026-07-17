I Nomadi in concerto a Ceriale: giovedì 23 luglio in piazza della Vittoria

Uno dei gruppi più amati e longevi della musica italiana arriva a Ceriale. Giovedì 23 luglio alle 22 piazza della Vittoria ospita il concerto dei Nomadi, uno degli appuntamenti di punta del Ceriale Summer Festival, la rassegna organizzata da American Sound in collaborazione con il Comune. La serata sarà condotta da Renata Cantamessa, giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva.

Oltre sessant'anni di carriera fanno dei Nomadi una delle realtà più importanti del panorama musicale italiano. Nati nel 1963 dall'incontro tra Beppe Carletti e Augusto Daolio, hanno attraversato le generazioni senza mai perdere il legame con i propri ascoltatori, quel "popolo nomade" che li segue da decenni. Il bilancio parla di più di 17 milioni di dischi venduti, 54 pubblicazioni tra album in studio, live e raccolte, e una media di oltre 90 concerti l'anno: la band continua a riempire piazze e teatri in tutta Italia.

Accanto alla musica, la loro storia è segnata da un costante impegno sociale e solidale. Nel 2023 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il gruppo al Quirinale in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione, riconoscendone il valore artistico e culturale.

Il tour 2026 segue l'uscita di "Nomadi Live al Teatro Dal Verme", l'album dal vivo che celebra la dimensione concertistica, da sempre l'anima del gruppo. Sul palco di Ceriale il pubblico ritroverà i grandi classici che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ai brani più recenti, in uno spettacolo che ripercorre l'intera parabola della band. La formazione attuale è composta da Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori), Cico Falzone (chitarre e cori), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino e voce), Yuri Cilloni (voce) e Domenico Inguaggiato (batteria).

"Ospitare i Nomadi significa accogliere a Ceriale un autentico pezzo di storia della musica italiana - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. È un concerto che unisce generazioni diverse, che emoziona chi li segue da decenni e chi li scopre oggi attraverso le loro canzoni. Continuiamo a investire su un cartellone di qualità, con artisti di primo piano e appuntamenti che valorizzano la nostra città per renderla sempre più attrattiva per residenti e turisti. Invitiamo tutti a vivere insieme questa grande serata di musica e condivisione nella splendida cornice di piazza della Vittoria".

Prevendite: i biglietti si possono acquistare online su www.clappit.com e nel punto vendita autorizzato Tabaccheria 1 Dellavalle, in via Indipendenza 3 a Ceriale.